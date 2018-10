Diesel Euro 4, due comuni si "ribellano" allo stop. I commercianti: "Forlì faccia lo stesso"

Nel bolognese ci sono due comuni che si sono "ribellati" alla normativa sul piano dell'aria della Regione Emilia Romagna di stoppare i diesel Euro 4. Si tratta di Castenaso e Granarolo, che hanno annullato la restrizione a partire da giovedì perché ritenuta "eccessivamente penalizzante". Confesercenti e Confcommercio, traverso i direttori Giancarlo Corzani e Alberto Zattini, chiedono all'amministrazione comunale di Forlì di emulare questa scelta. I mezzi verranno bloccati solo nel caso di allerta 1, vale a dire esclusivamente dopo quattro giorni consecutivi di sforamento dei limiti di pm 10.

"Queste amministrazioni del territorio bolognese, hanno giustamente condiviso le posizioni di Ascom e Confesercenti, fortemente critiche nei confronti del provvedimento regionale, in considerazione dell’assenza di un provvedimento simile nelle altre Regioni della Pianura Padana - sottolineano Corzani e Zattini ., In attesa del confronto che si terra lunedì prossimo in Regione, tra gli amministratori regionali ed i rappresentanti del Tavolo regionale dell’imprenditoria, e di un analogo incontro che l’aAmministrazione del Comune di Forlì ha già convocato nelle immediate ore successive a quello regionale, Ascom e Confesercenti forlivesi ribadiscono la loro posizione: il divieto di circolazione ai veicoli diesel euro 4 , se confermato, avrebbe un impatto negativo sull’economia regionale e l’attività di tantissime piccole e microimprese anche nei nostri territori. Un divieto che in Emilia Romagna parte dal 2018 rispetto alle altre Regioni (Lombardia, Veneto e Piemonte) che hanno condiviso e sottoscritto l’Accordo di Bacino Padano per la qualità dell’aria, che invece lo faranno partire dal 2020".

"I diesel Euro 4 sono peraltro di recente realizzazione e largamente diffusi non solo fra le imprese, ma anche fra i normali cittadini, e impedirne la circolazione durante tutto l’arco delle giornate feriali creerebbe un disagio diffuso e danni significativi all’economia e alle piccole e medie imprese del forlivese - continuano Corzani e Zattini -. L’invito che Ascom e Confesercenti forlivesi rivolgono all’amministrazione comunale, anche qualora non fosse possibile ottenere un sussulto di buon senso a livello della Regione Emilia –Romagna, è quello di rifarsi al senso di responsabilità ed equilibrio dimostrato dagli amministratori di Castenaso e Granarolo".