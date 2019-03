"Difendiamo l'ambiente con le unghie", nuovo appuntamento al Foro Boario

Giovedì 21 marzo alle ore 20,30 nella sala del Foro Boario si parlerà ancora dell’iniziativa “Difendiamo l'Ambiente con le Unghie!”. I dati, analizzati da esperti in statistica, sono ormai pronti per essere inviati come report scientifici per la pubblicazione in riviste referenziate.

I 14 Quartieri della Zona Nord coordinati da Sara Conficconi ed il Comitato Organizzatore invitano la cittadinanza e soprattutto i genitori dei ragazzi che hanno contribuito alla raccolta dei campioni alla esposizione dei risultati. Seguirà un dibattito con la possibilità di formulare domande e richieste di chiarimenti e forse anche di avanzare spunti ed ipotesi di ulteriori indagini ed eventuali provvedimenti per gli Amministratori e gli organi competenti. Saranno a disposizione ancora opuscoli divulgativi già preparati nei mesi scorsi, per chi non li avesse ancora ricevuti.