Difesa dalle alluvioni: nuovo canale a Carpinello e interventi a Forlimpopoli, arrivano i fondi

Importanti finanziamenti pubblici, per oltre 16.000.000 euro, sono stati ottenuti dal Consorzio di Bonifica della Romagna. Di fronte a cambiamenti climatici che portano estremizzazioni degli eventi meteorici, minacciando sia la sicurezza dei cittadini nei periodi di forti piogge che la produttività agricola nei periodi siccitosi, il Consorzio ha predisposto con determinazione progetti esecutivi e cantierabili per rispondere a specifiche esigenze di messa in sicurezza idraulica, idrogeologica e di distribuzione irrigua del comprensorio.

Nell’area forlivese, e precisamente a Carpinello, la Regione ha destinato 500mila euro per realizzare uno scolmatore di piena dello scolo "Tassinara Nuova" e 1.200.000 euro per l’estensione della rete irrigua, proveniente dal Canale Emiliano Romagnolo, dell’impianto San Leonardo nei comuni di Forlimpopoli e Forlì. Per quest'ultimo progetto il Consorzio ha destinato altri 600mila euro dei propri fondi.