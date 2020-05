Difesa delle piante: a Predappio un "bombardamento" di coccinelle contro gli afidi

"Bombardamento" di coccinelle contro gli afidi, i pidocchi delle piante. Martedì l'amministrazione comunale ha programmato il primo "lancio di coccinelle" sugli alberi di viale Matteotti. "Questi insetti - spiega l'amministrazione comunale -, che si nutrono di afidi, a loro volta produrranno le uova che una volta schiuse, impiegheranno circa 3 settimane per arrivare all'età adulta. Gli adulti più voraci arrivano a divorare fino a 100 afidi al giorno. Proprio per questo le coccinelle sono il simbolo dell'agricoltura biologica e del rispetto dell'ambiente. E anche a Predappio abbiamo intrapreso questa strada evitando l'utilizzo di pesticidi chimici che forzerebbero la distruzione dell'intero ecosistema".

Gli alberi, con la ripresa vegetative, sono stati attaccati dagli afidi. Tali dispongono un apparato succhiatore attraverso il quale perforano e succhiano la linfa degli alberi producendo una sostanza appiccicosa chiamata melata. Questa concentrazione di afidi in ambiente urbano, provoca spesso squilibri di habitat per cui è necessario intervenire per ricreare un equilibrio biologico naturale.

Da sempre le coccinelle sono diffuse in tutto il mondo e conosciute come grandi alleati dell'uomo contro gli afidi, non solo per le piante ornamentali ma anche per le piante da orto. Grazie alla loro capacità predatoria, vengono utilizzate nella lotta biologica contro gli afidi, evitando così l'impiego di pericolosi prodotti chimici.