Diga di Ridracoli, lo spettacolo continua: tracimazione show

Il riscaldamento in quota sta determinando lo scioglimento del manto nevoso, con la diga di Ridracoli che ha regalato un'intensa tracimazione, che prosegue da oltre una settimana. Domenica l'invaso ha accolto i turisti con una spettacolare cascata, con le acque del Gigante che raggiungono il Bidente dopo un volo di 103 metri. Nel frattempo la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato una nuova allerta "arancione" per piene dei fumi. Al momento i corsi d'acqua si mantegono sotto i livelli di guardia.

Lunedì sono previsti rovesci più probabili su Appennini in estensione alla pianura. Martedì insisterà una debole instabilità anche martedì, mentre da mercoledì il promontorio anticiclonico localizzato sulla Penisola Iberica manterrà condizioni di tempo stabile. "In seguito - informa il servizio meteorologico dell'Arpae - il livellamento del promontorio e l'ingresso di correnti atlantiche determineranno condizioni di tempo moderatamente perturbato per le giornale da giovedì a sabato".