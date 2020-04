Dimesso dall'ospedale don Vittorio, il fratello del sindaco: "Ma continua le terapie a casa"

E' stato ricoverato per 4 giorni ed è stato dimesso il fratello del sindaco di Forlì, don Vittorio Zattini, parroco di San Pietro in Vincoli, anche lui finito in un letto di ospedale dopo il contagio del Covid-19. Il prete era stato ricoverato sabato scorso per l'aggravarsi della polmonite. “Ora si trova a San Pietro in Vincoli, in quarantena nella sua canonica. Lo sento per telefono e dalla voce mi pare che stia migliorando”, spiega il sindaco Gian Luca Zattini. Don Vittorio è partito con sintomi intestinali, poi la febbre alta perdurante ed infine la polmonite, con difficoltà respiratorie. A questo punto era scattato il ricovero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Mio fratello non è guarito, segue la terapia a domicilio, siamo consapevoli che questa malattia può avere anche degli aggravamenti veloci e per questo è monitorato, ma sono confortato dalla dimissione dall'ospedale”, conclude il primo cittadino forlivese. Intanto la comunità di San Pietro in Vincoli ha salutato con gioia il ritorno in paese del 'don' con i disegni dei bambini.