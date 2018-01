Dimissioni di Zaccarelli, Drei: "Il progetto Alea sta andando avanti"

"Dispiaciuto ma non sorpreso". Rispondendo a un question time di Lega Nord e Forza Italia martedì sera in Consiglio comunale, il sindaco di Forli', Davide Drei torna sulle dimissioni dell'assessore a Bilancio e Ambiente, Nevio Zaccarelli. Leggendo la lettera con cui il diretto interessato le ha annunciate al primo cittadino lo scorso 12 gennaio. Ribadendo le "motivazioni personali e familiari. Da tempo mi aveva manifestato – aggiunge - le difficolta' a gestire famiglia e attivita' di lavoro", che gli impedivano di garantire le necessarie "serenita' e impegno. Possiamo solo dirgli grazie per l'impegno e la forte determinazione", conclude. Su Alea ambiente si va avanti e oggi sono stati approvati all'unanimita' il budget e il piano economico finanziario con l'astensione di un sindaco. La maggioranza che sostiene la societa' e' "imponente e importante". La pensa diversamente Lauro Biondi di Forza Italia, per il quale le dimissioni sono il frutto di una "sorta di dissenso trilaterale tra sindaco, Pd e assessore". E ora "in discussione" c'e' anche la stessa societa' dei rifiuti su cui Zaccarelli si e' profuso. "Siamo preoccupati" (Agenzia Dire)