La 'fedelissima' dipendente era in realtà una ladra: l'amara sorpresa della titolare del negozio

Quando la titolare ha iniziato a vedere un vistoso calo del fatturato nel proprio negozio di abbigliamento, ha chiesto ad un’agenzia privata investigativa di installare delle telecamere di videosorveglianza nascoste per controllare se vi fosse qualcosa che non andava. Ma forse mai si sarebbe aspettata che quegli “ammanchi” fossero dovuti ad una dipendente che fino a quel momento aveva reputato “fedelissima” ma che, invece, si era rivelata tutt’altro.

Dal momento dell’installazione delle telecamere, infatti, la titolare ha osservato attentamente le mosse della dipendente, una donna di 60 anni, che arrivava ad arraffare dalla cassa ogni giorno fino a 100 euro. Dopo aver assistito ogni giorno a quella squallida scena, la titolare ha deciso così di sporgere denuncia. Gli investigatori si sono così appostati in negozio per vedere le immagini e fermare finalmente la donna. Il giudice ha convalidato l’arresto per appropriazione indebita e furto. Il processo si terrà il prossimo 3 settembre.

Dopo l’ennesimo furto, gli inquirenti si sono precipitati a casa della donna: la successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire circa 300 capi di abbigliamento rinchiusi all’interno di alcuni scatoloni stipati nel sottotetto e una somma in contanti di svariate decine migliaia di euro, suddivisi e nascosti in diverse parti dell’abitazione. (per i quali al momento non è possibile collegare tutta o parte della cifra ai prelievi illeciti). La titolare si costituirà parte civile.