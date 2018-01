Diploma in 4 anni, il Liceo Scientifico sperimenta la "forma breve"

C'è anche il liceo "Fulcieri Paulucci De Calboli" di Forlì tra le prime 100 scuole selezionate dal Miur a livello nazionale per avviare la sperimentazione dei percorsi didattici quadriennali, il cosiddetto "liceo breve" che si sviluppa in 4 anni anziché cinque. L'indirizzo prescelto è quello Scientifico. Le iscrizioni saranno possibili a partire dal prossimo 16 gennaio, data che coincide con quella prevista per le iscrizioni ai percorsi ordinari. "I percorsi quadriennali – ha ricordato il ministro Valeria Fedeli - sono il frutto di un dibattito che va avanti da tempo e di una riforma scritta nel 2000 quando era ministro Luigi Berlinguer”. Una riforma che, come ha evidenziato la stessa titolare del Miur, "non è mai stata attuata, ma nel 2013 una commissione istituita dal Ministro Francesco Profumo ha ripreso il tema dei percorsi quadriennali".

Al centro della sperimentazione, per il Ministero, restano “la qualità dei percorsi e l'innovazione didattica”, con obiettivi nazionali di valutazione che, al termine del percorso di 4 anni, "consentiranno di fare scelte basate su dati e informazioni approfonditi”. Nessuno “sconto” è inoltre previsto sugli obiettivi formativi: le scuole partecipanti dovranno assicurare il raggiungimento delle competenze e degli obiettivi di apprendimento previsti nei cinque anni di corso. Il percorso partirà con l'anno scolastico 2018/2019. Le scuole "scartate" potrebbero rientrare in seconda battuta, dato che il ministero chiederà al Consiglio superiore della Pubblica istruzione un parere sulla possibilità di allargare la platea.