Impegno per la convivenza civile e l'integrazione: diploma di Merito per "Nonna Graziella"

Si è concluso con una festa il progetto didattico "Piccoli cittadini crescono...il nostro territorio e oltre" che ha accompagnato i bambini e gli insegnanti della scuola dell'infanzia Peter Pan" di Predappio durante l'anno scolastico appena concluso. Il progetto ha posto l'attenzione sulla conoscenza del proprio Paese Predappio e sulle regole di convivenza democratica, poiché è sempre più evidente, nella società di oggi, l'importanza di formare i cittadini del futuro. Al termine dello spettacolo "La Spada nella Roccia" la scuola, nello spirito del progetto, ha conferito a Graziella Conti, per tutti gli abitanti "Nonna Graziella" un diploma di merito per il suo impegno verso la convivenza civile e l'integrazione. Per tutto l'anno scolastico ha accompagnato a scuola, tutte le mattine, tre bimbe che altrimenti avrebbero avuto una frequenza molto saltuaria e discontinua, riportandole poi a casa al termine delle lezioni. Questo ha permesso loro di effettuare un buon percorso di alfabetizzazione e integrazione.