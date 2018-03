Bidentina chiusa, quanti disagi: oltre due ore da Santa Sofia per arrivare al Passo Calla

Il tratto di Bidentina tra Campigna e Passo della Calla è ancora chiuso al traffico. Ma si conta di riaprirlo entro sabato. Sono iniziati infatti i lavori per liberare dalla carreggiata alberi e neve, che hanno bloccato l'arteria dal 25 febbraio scorso. Raggiungere la località è un'autentica impresa: per esempio da Santa Sofia e Passo della Calla normalmente il tempo di viaggio è stimato in poco meno di mezz'ora. Con la chiusura della Provinciale è necessario valicare il confine toscano, passando da Bagno di Romagna attraverso l'E45. Per arrivare al Passo della Calla dall'altro versante occorre quindi percorrere la superstrada Orte-Ravenna fino a Pieve Santo Stefano, raggiungere Chiusi della Verna attraverso Passo dello Spino.

E quindi arrivare alla tanto attesa destinazione dopo esser transitati per Bibbiena, Pratovecchio e Stia. Per un totale oscillante tra i 140 ed i 150 minuti e 116 chilometri. Un tragitto che quotidianamente percorrono ad esempio i titolari del ristorante "I Faggi", residenti nel comune di Santa Sofia, che sorge sullo spartiacque tra le valli del Bidente e dell'Arno, al Passo della Calla. Un percorso praticamente obbligato considerando la contemporanea chiusura del passo dei Mandrioli, che comunque dovrebbe riaprire nelle prossime ore dopo aver liberato gli ultimi tre chilometri della provinciale dagli alberi caduti. Un'alternativa potrebbe essere passare dal Passo del Muraglione, raggiungendo Dicomano e quindi Stia. Poco agevole pure questo: si impiegherebbe un tempo di circa 150-160 minuti.