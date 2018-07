Corso della Repubblica, bar e negozi si svegliano "murati" dal cantiere

Disagi per il cantiere del passaggio della fibra ottica in corso della Repubblica. Il cablaggio della città procede spedito, ma almeno nei corsi commerciali nel cuore del centro storico un comunicazione preventiva e maggiore concertazione con chi nel corso ci lavora poteva essere utile. Sala così la rabbia di numerosi negozianti del tratto compreso tra via Oberdan e la chiesa di Santa Lucia. Martedì mattina, infatti, si sono ritrovati “murati” da una recinzione arancione da cantiere, con divieti di sosta estesi per 25 stalli più altri 3 per i disabili e numerosi altri per bici e scooter, in circa 250 metri di corso. In verità i divieti, secondo la segnaletica, sarebbero in partenza da mercoledì mattina alle 7,30 ma le transenne sono state poste in modo tale che sembrano non fruibili già da oggi.

Il problema si concentra in particolare sotto il portico commerciale a lato dell'hotel della Città, dove l'allestimento del cantiere dà l'idea che il portico stesso sia off limits e di conseguenza anche l'accesso ai numerosi negozi ed esercizi pubblici lì sotto. La protesta di alza in particolare dal bar e ristorantino 'Borgo Cotogni': “Non era possibile avvisare qualche giorno prima? Almeno avremmo calibrato i rifornimenti o valutato la chiusura – spiegano dal locale -. E invece oggi abbiamo fatto gli acquisti come se fosse un giorno normale e abbiamo avuto solo tre persone a tavola”. Ma la beffa non finisce qui: “Esiste una programmazione di questi lavori? Metà del corso sarà oggetto di cantiere proprio nel giorno dell'ultimo Mercoledì in centro. Noi abbiamo già ingaggiato musicisti e pagheremo la Siae regolarmente, peccato solo che per l'evento ci sarà una transenna davanti”. La transenna, infatti, è stata piazzata proprio ad un metro dal dehors del locale. “Insomma, questi due giorni lavoreremo, se va bene, per pagare le utenze. Se lo avessimo saputo, avremmo tenuto chiuso”.

In corso della Repubblica da stamattina il cantiere per la fibra ottica è operativo. Gli operai hanno effettuato 4-5 buchi in terra, con restringimenti di carreggiata e divieto di sosta per circa 250 metri, sospendendo così posti auto, per ciclomotori e fermate del bus. Nei cartelli appesi ai divieti di sosta il giorno di fine lavori viene indicato tautologicamente come 'Fine lavori', senza l'indicazione di una giornata, anche se a voce sarebbe stato detto che i lavori procederanno a breve. In questo disagio, che poteva essere per lo meno mitigato, si trovano circa una ventina di negozi. “Nessuno questiona l'utilità della fibra ottica, ma fare questi lavori giovedì, vale a dire dopo l'ultima serata che il Comune stesso promuove, non sarebbe stato lo stesso? E comunicarcelo un po' prima non sarebbe stato utile?”, concludono da 'Borgo Cotogni'.