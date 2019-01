Forlì in emergenza per le "zone franche" dello scarico abusivo: perché sta succedendo

Sta assumendo i contorni dell'emergenza il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, con la creazione di vere e proprie discariche abusive in diversi punti della città e della sua campagna. E' il quadro desolante che sempre più spesso si para davanti ai passanti, appena svoltato l'angolo delle strade secondarie. Sono in particolare le zone industriali quelle maggiormente segnate dal fenomeno, ma non mancano cumuli di rifiuti ormai ingovernabili anche in piacevoli zone residenziali. Ne escono fuori scene poco edificanti, che i forlivesi sono abituati a vedere solo in tv, in occasione delle emergenze rifiuti nel Sud Italia e nella capitale.

Che cosa sta accadendo in questo momento di passaggio alla tariffa puntuale di Alea? ForlìToday ha girato diverse zone della città, documentando la situazione, avvalendosi anche della numerose segnalazioni fotografiche dei cittadini, che abbondano più che mai in questi giorni. Diverse le zone monitorate in città nel nostro giro – zona di via Pelacano e via Isonzo, San Martino in Strada, Ca' Ossi, zona industriale di Villa Selva, zona industriale di Coriano, Ospedaletto – e il quadro che ne esce è piuttosto atipico e preoccupante.

Il quadro quartiere per quartiere

Sembrano sostanzialmente indenni dal fenomeno le aree della città che già applicano il 'porta a porta', quello precedente targato Hera. In queste zone, come parte di Ca' Ossi e Ospedaletto la gestione del rifiuti è consueta, senza alcuna apparente emergenza. Peggio va nelle aree servite dai cassonetti stradali. A San Martino in Strada, in particolare, più della metà dei cassonetti dell'indifferenziato e quasi tutti quelli della carta sono stati trovati traboccanti di rifiuti, con i coperchi sollevati per il carico eccessivo, diversi dei quali al limite assoluto della loro capienza. Nella zona di via Pelacano e via Isonzo, invece, più della metà dei cassonetti monitorati si sono presentati – nel giro effettuato giovedì pomeriggio – non colmi al lori interno, ma con abbandoni di oggetti singoli ai lati. In gran parte dei casi erano vecchie suppellettili di casa di medie dimensioni.

Abbandono chiama abbandono e spuntano discariche

Ma il fenomeno atipico, mai riscontrato a Forlì in queste dimensioni è l'accumulo di vere e proprie discariche abusive in specifici punti della città. Il tutto nasce in una piazzola con numerosi cassonetti: i rifiuti prima tendono ad essere accatastati sui lati e tra un cassonetto e l'altro e poi finiscono per essere impunemente abbandonati nel loro retro, quando c'è sufficiente spazio come parcheggi e aiuole. Ne escono fuori delle vere e proprio montagne di rifiuti, specialmente dietro il cassonetto, nel tentativo probabile di nascondere lo spettacolo indecente da chi passa velocemente in macchina, ma soprattutto nel tentativo di chi scarica di nascondere la sua “malefatta”. Abbiamo riscontrato questa situazione in particolare in via Isonzo, nel tratto chiuso a ridotto dell'ex passaggio a livello e in via Avogadro, elegante traversa di via Persiani, a San Martino in Strada, a poche decine di metri dalla parrocchia. In via Decio Raggi, nella zona dell'ex cantina sociale, una simile discarica è stata ripulita di recente, ma non mancano ancora sacchetti aperti, cartacce e rifiuti sparsi, tanto da rendere il panorama ancora lungi dal considerarsi normale.

Le zone franche dei rifiuti

Il fenomeno singolare è che le aree cassonetti adiacenti a questi punti di scarico risultano pulite o comunque ancora nella norma, per quanto “sotto pressione” per il carico di rifiuti. In sostanza si sono create delle “zone franche” in cui abbandoni hanno fatto da richiamo ad altri abbandoni, aree in cui gli “zozzoni” probabilmente si sentono “meno in colpa” dal momento che scaricano in punti già degradati. Nel controllo abbiamo riscontrato che queste “zone franche” sono tutte in vie secondarie, lontane dalla vista e dal traffico veicolare, e soprattutto ben dotate di un parcheggio comodo dinnanzi, così da poter sostare con auto e furgoni proprio davanti ai punti di abbandono.

Controlli e multe, questi sconosciuti

Nel corso del nostro giro, avvenuto in un paio d'ore giovedì pomeriggio, abbiamo incrociato un'auto e un furgone aperti e fermi davanti ai cassonetti, in due punti distinti. Una scena sospetta che ci ha fatto saltare il dubbio che fosse in corso uno scarico abusivo. Effettuare dei controlli, anche con mezzi in borghese, non risulta quindi così difficile da parte dell'autorità. Cogliere sul fatto lo “zozzone di turno”, in altre parole, non è così complesso, anche solo con controlli casuali. Ricordiamo che la discarica abusiva viene sanzionata con una multa da 600 euro per un cittadino e con la denuncia penale per le aziende. Nel corso dei sopralluoghi abbiamo anche incrociato i mezzi di Alea adibiti alla pulizia, il cui persone – sconsolato – ha spiegato di non fare in tempo a pulire che già nei giorni successivi si riformano gli accumuli.

In zona industriale è la vera emergenza

Via larghe, parcheggi e strade deserte dopo una certa ora. E' qui che si concentra la vera emergenza abbandoni. Se la stragrande maggioranza dei cassonetti risulta in ordine, vi sono determinati punti, in gran parte in fondo a strade chiuse, che si sono rivelati delle discariche abusive. Abbiamo riscontrato questo quadro desolante in fondo a via Ansaldo (Villa Selva), in via Dovizi (Villa Selva), in via Galvani (Coriano) e in via Barsanti (Coriano). In tutti questi punti la superficie di abbandono è arrivata anche a coprire i 100 metri quadri, in gran parte dietro la fila dei cassonetti. Che tipo di rifiuti abbiamo scorto tra quelli abbandonati alla rinfusa? Nella stragrande maggioranza quelli domestici e ingombranti, quelli la cui raccolta presto sarà a pagamento. Si tratta di vecchio mobilio, materassi, attrezzature per bambini, elettrodomestici con un'insolita presenza di televisori ancora a tubo catodico, e poi numerosissimi sacconi neri. In via Antico Acquedotto l'abbandono è soprattutto costituito da carta.

Perché si è creata questa situazione?

A determinare queste brutte scene che si stanno moltiplicando in giro per la città è la coincidenza di più fattori. Il primo è stagionale: le feste comportano tradizionalmente l'aumento di produzione di rifiuti. I bidoni della carta ne sono una lampante dimostrazione: gran parte degli scarti sono scatole di regali o di nuovi acquisti. Il secondo fattore, a detta dei tecnici, è un diffuso pendolarismo dei rifiuti. Molte persone che sono passate al 'porta a porta' nelle vallate forlivesi negli ultimi mesi portano l'indifferenziato a Forlì, località che comunque devono raggiungere per lavoro o per commesse. Sotto pressione per questo fenomeno sono le frazioni a ridosso di quei comuni, come Villa Rovere, San Martino in Strada, San Lorenzo in Noceto, Carpena, Magliano.

Corsa pazza a svuotare garage e cantine

A far traboccare il sistema di raccolta dei rifiuti è stata infine la scelta di migliaia di forlivesi di svuotare cantine e garage, disfacendosi delle cose inutili, magari accatastate da anni. Diverse le ragioni plausibili di questa pazza corsa a disfarsi delle cose vecchie. La prima è che la raccolta dei rifiuti ingombranti, tra cui il vecchio mobilio, diventa a pagamento con Alea. La seconda è quella di far spazio ai bidoni da 120 litri che Alea sta distribuendo ai cittadini e che molti appunto terranno in garage e cantine, in diversi con problemi di spazio, in particolare per chi ha i metri quadri contati nei propri ambienti domestici. Infine gioca anche un probabile fattore psicologico: l'idea di non avere più il cassonetto dove di solito questi rifiuti periodicamente venivano buttati e la scarsa abitudine a servirsi delle isole ecologiche, deve aver fatto il resto.

Alea però pulisca velocemente

Se non si può addebitare ad Alea la presenza di sporcaccioni che si liberano dei propri rifiuti in modo indiscriminato, facendo poi ricadere sulla collettività le maggiori spese di pulizia, tuttavia si può chiedere ad Alea per lo meno di intervenire tempestivamente e pulire non appena giunte le segnalazioni. Per questo negli otto punti monitorati (via Isonzo, via Avogadro, via Decio Raggi, via Ansaldo, via Dovizi, via Galvani, via Barsanti, via Antico Acquedotto) ForlìToday ritornerà a controllare se Alea è intervenuta per una pulizia straordinaria dopo le numerose segnalazioni pubbliche.