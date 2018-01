Una sportellata fra auto scatena la lite al parcheggio dell'iper. E spunta anche un coltello

Una sportellata fra due auto in sosta nel parcheggio coperto del centro commerciale "Punta di Ferro" di Forlì. Questo, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, sarebbe il motivo che avrebbe scatenato una violenta discussione tra due giovani. L'episodio si è consumato nel tardo pomeriggio di sabato davanti ai clienti che si stavano recando al punto vendita per fare lo spesa o approfittare dei saldi per fare shopping. A fronteggiarsi un 28enne forlivese ed un 31enne bolognese, venuti alle mani al culmine di una discussione per il danneggiamento della portiera a seguito del colpo seguito.

Da quanto appurato dagli uomini dell'Arma il 31enne ha accusato il 28enne del danno, il quale avrebbe negato la responsabilità, tirando fuori un coltello per minacciare l'improvvisato rivale. Su richiesta di alcuni testimoni è intervenuto anche il personale addetto alla vigilanza. Ma il forlivese nel frattempo si è allontanato a bordo di una "Fiat Punto", venendo subito rintracciato dai Carabinieri di Villafranca che si trovavano in zona, a poche centinaia di metri dal centro commerciale, nei pressi del casello autostradale.

Gli uomini dell'Arma non hanno trovato l'arma usata per la minacciata, ma hanno recuperato altri tre coltelli da cucina dei quali non ha saputo giustificarne il possesso. Il forlivese è stato così denunciato a piede libero per minaccia aggravata (dall'uso dell'arma bianca) e porto abusivo d'arma.