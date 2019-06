Dispetti ai negozianti del centro, spruzza anche lo spray al peperoncino in un locale: 86enne nei guai

Un 86enne forlivese, da qualche tempo autore di piccoli “dispetti” contro esercenti del centro, è stato denunciato al termine di un controllo effettuato martedì sera in Piazza Saffi dalla Polizia. L'intervento del personale della volante dell’Ufficio Prevenzione Generale, diretto dal dirigente Stefano Santandrea, è stato richiesto dopo che un anziano si era allontanato da un locale dove aveva danneggiato piante e vasi. Per opporsi all'invito ad andarsene, avrebbe usato anche una bomboletta di spray al peperoncino. Il gas spruzzato ha provocato una lieve reazione di malessere tra tutti i presenti.

Gli agenti intervenuti, dopo avere sentito le parti, hanno sequestrato la bomboletta ed anche effettuato un sopralluogo all’interno della sua abitazione, per verificare che non avesse altri strumenti da offesa. L’uomo è stato segnalato alla Procura della Repubblica, con le ipotesi di reato di molestie, danneggiamento, getto pericoloso di cose, porto di strumenti atti ad offendere e lesioni aggravate, anche se al momento le persone che sono state colpite dal getto dello spray e che sono rimaste vittima del comportamento dell’anziano non hanno proposto querela. Il fatto è stato segnalato anche ai servizi sociali al fine di valutare la presa in carico dell’uomo.