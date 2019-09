Dispetti e lite tra condomini, dopo le parole anche le botte: i due si querelano a vicenda

Una lite condominiale finisce con reciproche querele. L’altro ieri pomeriggio la Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura è dovuta intervenire per un accesa lite condominiale avvenuta in una palazzina situata nella frazione di San Leonardo. Sembra che tra i due contendenti, entrambi uomini di 52 anni, i rapporti siano ormai piuttosto tesi, tant’è che un intervento per lite era stato già effettuato anche il 4 settembre scorso. Motivo apparente sarebbero piccoli dispetti reciproci, con il seguito di offese pesanti, fino a quando mercoledì dalle parole sembra si sia passati ai fatti con un' aggressione fisica, a causa della quale uno dei due è ricorso a cure mediche al pronto soccorso, ricevendo comunque una prognosi lieve, tre giorni di guarigione. Entrambi i contendenti, poi, si sono recati in questura per sporgere querela l’uno contro l’altro.