Coronavirus, gel disinfettante e sanificazione dei veicoli: Alea Ambiente tutela i suoi dipendenti

Dispositivi di sicurezza e materiale disinfettante. La direzione di Alea Ambiente, insieme al responsabile del Servizio Prevenzione Protezione, in relazione alle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzate al contrasto della diffusione del coronavirus, ha adeguato le procedure interne di qualità e sicurezza relative al rischio biologico. E' stata disposta quindi la dotazione di gel igienizzante-disinfettante agli operatori ed autisti di EcoBus, EcoStop ed EcoCentri mobili; e la fornitura di materiale disinfettante per la pulizia della cabina di ciascun mezzo d’opera, prescrivendo agli operatori la sanificazione dei veicoli al termine di ogni turno. Inoltre sono state diffuse circolari informative con le disposizioni per il contenimento del contagio sia al personale Alea Ambiente che alle cooperative che hanno in appalto il servizio (igienizzazione delle mani, distanze di sicurezza interpersonali, divieto di assembramenti in luoghi chiusi o aperti)

"Inoltre, le disposizioni ordinarie in materia di sicurezza già ora prevedono che il personale operativo (sia quello dipendente Alea Ambiente, che quello terzista) utilizzi dispositivi di sicurezza individuali, obbligatori quali guanti, tute ad alta visibilità e scarpe anti-infortunistica - viene ricordato da Alea -. Per quel che riguarda invece l’attività di sportello e contatto con il pubblico, è stata disposta la chiusura di Punti Alea e la limitazione dell’accesso a coloro che devono attivare o cessare la fornitura, demandando a canali online o telefonici la richiesta di info o il disbrigo di altri tipi di pratiche. Infine, nei confronti del personale amministrativo, Alea Ambiente sta disponendo della possibilità del telelavoro nella misura più ampia possibile".