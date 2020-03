Distanza di un metro, pulizie straordinarie e asporto: così si mobilita il mondo della ristorazione

Le misure restrittive emanate dal governo per fronteggiare il coronavirus prevedono per le attività di ristorazione e bar di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. I locali si stanno adeguando alle misure restrittive, tranquillizzando i cittadini su come saranno accolti i clienti. Ed utilizzano ora e più che mai i social per sottolineare come stiano lavorando nel rispetto del decreto, adottando disposizioni tali da evitare assembramenti e garantire la distanza minima di almeno un metro tra la clientela.

"Chiediamo una piccola collaborazione anche da parte vostra", si legge sulla pagina Facebook di "Altero", la storica pizzeria con sede in Corso della Repubblica. Inoltre, viene evidenziato, "puliamo le superfici (compresa cassa, pos, maniglie delle porta ed altro) con disinfettanti a base di cloro e alcool e mettiamo poi a disposizione della clientela una lozione sanificante da utilizzare all’interno del locale".

Anche dalla piadineria "La Posada" l'invito ai clienti al rispetto delle norme, mantenendo un metro di distanza tra l’uno e l’altro. Tra le attività previste anche quello dell'asporto, con menù pubblicato sul sito internet. "Burghetto" ha intensificato il servizio d'asporto, mentre da Amburgheria creativa" le consegne a domicilio saranno gratuite per i clienti residenti ad una distanza massima di 3 chilometri per tutto il periodo dell'emergenza.