Abbandoni incontrollati di rifiuti perfino sotto gli uffici della Polizia Municipale. E’ il quadro desolante che si presenta da circa una settimana al centro commerciale di via Curiel, nel vialetto pedonale tra la piazzetta del centro commerciale e il parcheggio pubblico, proprio davanti alla rampa che porta al primo piano, dove opera una sede distaccata della Polizia Municipale. E’ l’ennesima segnalazione che arriva su cassonetti traboccanti di rifiuti che vengono svuotati con molta lentezza da Alea, dato che chi utilizza abitualmente questo percorso giura che la situazione si protrae ormai da una settimana. E non sono certo le insegne della Polizia Municipale a dissuadere i comportamenti incivili.

Dopo che si sta faticosamente regolarizzando il servizio alle utene domestiche, tra coloro che stanno subendo i maggiori disagi al momento sono proprio i supermercati e le aree commerciali. Questi infatti, hanno in dotazione cassonetti che però sono ad uso esclusivo dei negozi (che pagano tutti gli svuotamenti) e non ad uso pubblico. I cartelli avvisano chiaramente il divieto di utilizzo ai non aventi diritto, ma con scarsi risultati. Altri supermercati, come per esempio il Conad-Margherita di viale Bolognesi, hanno chiuso il proprio cassonetto con catena e lucchetti, ma questo non impedisce purtroppo l’abbandono di rifiuti fuori dal cassonetto.