Il sindaco Zattini e l'assessore Tassinari distribuiscono 7500 mascherine a case di riposo e ospedale

6000 mascherine sono state consegnate alla Direzione generale dell’ospedale Morgagni Pierantoni che provvederà a distribuirle nei reparti più a rischio, 250 sono state portate direttamente in Fisiatria e affidate alla dottoressa Renata Rossi, altre 500 sono state consegnate alla casa di riposo Orsi Mangelli, 500 alla Zangheri e 250 alla struttura residenziale per anziani Casa Mia. "Abbiamo voluto fare un piccolo gesto di solidarietà nei confronti di chi è in prima linea nell’affrontare questa emergenza", affermano l'assessore al Welfare, Rosaria Tassinari, e il sindaco Gian Luca Zattini.

"Si tratta di mascherine chirurgiche donateci da diversi imprenditori del forlivese che noi abbiamo voluto regalare a chi ne ha più bisogno, a chi è in corsia e opera ogni giorno in situazioni di estrema fragilità e sofferenza - proseguono Tassinari e Zattini -. A loro riserviamo il più profondo ringraziamento e la più sincera riconoscenza. Stiamo vivendo un periodo di estrema crudeltà a cui non dobbiamo assolutamente rassegnarci. E’ il momento di agire e stare uniti nell’interesse non solo di noi stessi, ma dell’intera comunità".