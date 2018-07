Distretto Lions 108 A, Maurizio Berlati nuovo governatore: "Ribadito l'impegno per i più bisognosi"

Il padiglione delle Terme di Castrocaro pieno in ogni ordine di posto, con molte persone in piedi, ha fatto da cornice alla cerimonia di insediamento del nuovo governatore del Distretto Lions 108 A, il forlivese Maurizio Berlati, che è subentrato a Carla Cifola. Quest'ultima nel suo intervento ha sottolineato che seguire per un anno le attività di 87 club localizzati in Romagna, Marche, Abruzzo e Molise è stato un impegno molto oneroso ma ricco di soddisfazioni. "Ho potuto toccare con mano - ha detto Cifola - la capacità di lavorare dei soci lions a favore delle persone più bisognose, o per far fronte a emergenze, come quella del terremoto che due anni fa ha colpito una vasta zona del Centro Italia".

VIDEO: ECCO IL NUOVO GOVERNATORE DEL DISTRETTO LIONS 108 A

Anche Berlati, nel discorso di insediamento, ha messo in rilievo la necessità di indirizzare al meglio le potenzialità dei club. "I Lions si caratterizzano da tutte le altre associazioni di volontariato - ha proseguito Berlati - perché, non fanno beneficenza fine a sé stessa, ma usano le proprie disponibilità finanziarie come strumento per realizzare service, cioè progetti a favore di chi ha più bisogno di noi". Il nuovo governatore ha invitato, infine, i soci Lions a collaborare con il mondo del volontariato eleborando progetti condivisi tesi ad affrontare le emergenze sociali di carattere internazionale, che spesso hanno seri risvolti a livello locale, dalla lotta contro la fame alla tutela dell'ambiente, dal sostenere le oncologie pediatriche alla prevenzione contro il diabete, e altre battaglie similari come intervenire nelle scuole per sostenere progetti educativi che combattono il proliferare del cyber-bullismo. Dobbiamo impegnarci per servire i cittadini del mondo, senza che vi siano distinzioni di razza, idioma e colore della pelle".