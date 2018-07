Distributore automatico di cannabis? "E' in regola, no possiamo farci niente"

Il capogruppo comunale Ragni ha presentato un question time che evidenzia come nel corso principale della città di Forlì , corso della Repubblica, sia stato istallato un distributore automatico in funzione 24 ore su 24, sette giorni alla settimana, che mette in vendita prodotti a base di canapa e marijuana, anche ad uso alimentare e non alimentare , chiedendo al sindaco di Forlì Davide Drei di intervenire disponendo la rimozione immediata o, per evidenti ragioni socio-sanitarie e turistiche , che se ne renda meno visibile la presenza.

In Consiglio comunale di martedì pomeriggio ha risposto il vicesindaco Lubiano Montaguti che - sentiti i servizi competenti in esito alle verifiche amministrative e accertato che l’attività risulta regolarmente autorizzata e a norma con le leggi vigenti - non sono emerse irregolarità dalle verifiche effettuate il 27 luglio scorso a cura della Polizia Municipale. Da parte sua Ragni ha invitato il Comune ad adottare per il distributore automatico di canapa light e marijuana lo stesso approccio ormai consolidato per le slot e le sale gioco: vietandone la presenza in centro storico. O che almeno se renda meno visibile la presenza.