Distribuzione diretta dei dispositivi monouso, orario ridotto in estate

La distribuzione diretta di dispositivi monouso come ad esempio stomie, cateteri e materiale per l’autocontrollo del diabete al Padiglione Allende dell'ospedale di Forlì, nei mesi estivi ridurrà l’orario di apertura al pubblico nella giornata di sabato nei mesi di giugno e luglio, con operatività dalle 9 alle 12, mentre sarà chiuso nel mese di agosto. Negli altri giorni si manterrà l'orario vigente, ovvero dalle 9 alle 14.

Per il ritiro del materiale per l'autocontrollo del diabete, informa l'Ausl, "si consiglia fortemente di prendere appuntamento per evitare assembramenti nella sala d'attesa, contattando dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 il numero 0543/731562". Per la fornitura di ausili per stomia, incontinenza urinaria e fecale è prevista la consegna a domicilio a copertura del fabbisogno dei mesi di luglio-agosto-settembre, come da prescrizione medica.