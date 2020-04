Mascherine ai forlivesi, distribuzione partita. Il sindaco: "Arriveranno a tutti, ma abbiate pazienza"

Continua la distribuzione di mascherine all’interno del Comune di Forlì. "A questa prima ‘tranche’ di consegne - informa il sindaco Gian Luca Zattini - se ne aggiungerà una seconda, in continuità con la prima e sempre con le stesse modalità, per la distribuzione di ulteriori 50mila mascherine che abbiamo deciso di acquistare come Comune per integrare la quota inviataci dalla Regione Emilia Romagna di 50mila mascherine".

"La distribuzione, viste le dimensioni del Comune e il numero di circa 120mila abitanti, proseguirà anche dopo Pasqua per coprire tutto il territorio - conclude il sindaco -. Cercheremo di soddisfare il prima possibile le esigenze di tutti, ma chiedo alla città di avere pazienza".