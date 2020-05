Mascherine nelle buchette dei forlivesi, l'appello di Zattini: "Chi le ha le doni a chi ne ha bisogno"

Come anticipato lunedì da ForlìToday, sabato partirà la nuova distribuzione di mascherine. Saranno circa 120mila euro, che saranno consegnate grazie alla preziosa collaborazione della Protezione Civile, degli Scout e dei numerosissimi volontari dei comitati di quartiere. "Le mascherine verranno recapitate ancora una volta al domicilio dei forlivesi dagli operatori della Protezione Civile, dagli Scout e dai tantissimi volontari dei quartieri che hanno manifestato la volontà di dare una mano nella distribuzione di questi importanti presidi di protezione individuale", spiega il sindaco Gian Luca Zattini.

"Per garantire la sicurezza dei cittadini e la qualità del prodotto igienico sanitario, gli operatori saranno muniti di guanti monouso e mascherine facciali protettive - prosegue il primo cittadino -. Ogni nucleo familiare riceverà nella propria buchetta delle lettere una busta trasparente con il logo del Comune, preconfezionata e sanificata, contenente due mascherine di tipo chirurgico e le istruzioni per una corretta modalità di vestizione".

Prosegue Zattini: "Voglio precisare che per questioni di sicurezza e anche di privacy, gli operatori incaricati della distribuzione delle mascherine non entreranno nelle abitazioni ma si limiteranno, esclusivamente, a lasciare la busta nella buchetta delle lettere suonando all'occorrenza laddove fosse necessario per perfezionare la consegna".

Chiarisce ancora il primo cittadino: "Non abbiamo modificato la modalità di distribuzione delle mascherine perché si è rivelata la più sicura per scongiurare situazioni di assembramento. Ancora una volta, consapevole della generosità dei forlivesi e del loro prezioso senso civico, sono certo che chi è già in possesso di un qualche tipo di dispositivo di protezione facciale e riceverà nella propria buchetta la busta del Comune, vorrà donarla a chi ne è privo e ne ha bisogno".

Conclude Zattini: "Ringrazio tutti coloro che anche per questa tornata di consegne hanno messo a disposizione il proprio tempo e le proprie energie per scongiurare situazioni di assembramento e hanno portato nelle case di tutti i forlivesi centinaia di migliaia di mascherine".