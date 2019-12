Divampa un incendio in una tavernetta: due persone intossicate

Due persone al pronto soccorso. Questo il bilancio di un incendio divampato nel tardo pomeriggio di sabato in via Strada Del Mezzo, a Meldola. Per cause in fase d'avvertimento al personale del 115 e ai Carabinieri della locale Compagnia si è sviluppato un rogo che ha interessato la tavernetta, bruciando suppellettili e mobilio. In quel momento erano presenti due persone, che hanno ricorrere alle cure dei sanitari del 118. Entrambe sono state portate al pronto soccorso in ambulanza. Per spegnere le fiamme i Vigili del Fuoco hanno operato con due mezzi e 7 unità.