"Pericolo di annegamento": divieto di balneazione nel canale Emiliano Romagnolo

"Pericolo di annegamento". Il Consorzio per il canale Emiliano Romagnolo (CER) ricorda il divieto assoluto di accesso e di balneazione nelle acque del canale. "Considerate le acque profonde e soprattutto le sponde scivolose, vi è un concreto pericolo di annegamento, come purtroppo avvenuto in passato", viene evidenziato. A tutela dei cittadini gli accessi sono presidiati da sbarre o guard-rail ed appositi cartelli. Per eventuali segnalazioni occorre rivolgersi al Consorzio per il Canale Emiliano Romagnolo.