Acque inquinate: stop ai prelievi dai pozzi nell'area "quadrifoglio" della Tangenziale

"Sospensione mmediata dei prelievi di acqua dai pozzi a uso privato limitatamente a un quadrante di territorio nell'area a ridosso dell'intersezione dell'Asse di arroccamento e la Tangenziale Est". E' quanto emerge da un'ordinanza contingibile e urgente firmata venerdì dal sindaco Gian Luca Zattini. "Il provvedimento - spiega l'assessore all'Ambiente Giuseppe Petetta - è conseguente a una nota giunta all'Amministrazione comunale da parte dell'Ausl. Tale documento rende noto che indagini effettuate nella zona hanno fatto emergere informazioni relative alla presenza nell'acqua sotterranea di alcune sostanze contaminanti".

Pertanto in via cautelativa e prudenziale, sulla base del principio di massima precauzione e in attesa di ulteriori accertamenti, è stato emesso il divieto che resterà valido fino a successivo avviso. "Da indagini effettuate sul territorio comunale nell’area di via Dragoni sono emerse informazioni relative alla presenza nell’acqua sotterranea di numerosi contaminanti - si legge nel documento -. Si tratta di benzene, toluene, xylene, cloroformio, cloruro di vinile, dicloroetano, dicloroetilene, tetracloroetilene, ed altri". Sono in corso indagini per discriminare l’area contaminata da quella non contaminata. Il testo integrale dell'ordinanza e la cartografia sono pubblicate sul sito www.comune.forli.fc.it.

Le aree interessate dall'ordinanza

Queste le aree interessate dall'ordinanza: via Balzella limitatamente al tratto compreso tra lo scolo Cerchia e via Masetti; via Masetti Antonio limitatamente al tratto compreso tra via Balzella e via Pietro Zangheri; via Pietro Zangheri limitatamente al tratto compreso tra il ponte sulla ferrovia e l’incrocio con via Giovanni Pollini; da questo ultimo in linea retta fino a via Giacomo Puccini, indi via A.Vivaldi e in linea retta fino alla via Dragoni incrocio con la via Lodovico Spontoni; e via Dragoni limitatamente al tratto tra la via Lodovico Spontoni e la via Clemente Monari indi in linea retta fino alla via Balzella lungo lo scolo Cerchia.