Doccia fredda sui lavoratori del centro commerciale: "Ridotti ulteriormente i festivi di chiusura"

Nuova stretta sul lavoro nelle festività cosiddette “super rosse” al centro commerciale Puntadiferro. Con la diffusione del calendario 2020, infatti, emerge che le giornate di fermo totale della grande struttura di vendita forlivese passano da 5 all'anno a 4. Se sono state confermate le chiusure del Natale, Capodanno, Pasqua e 1 Maggio, mentre è stata inserito come giorno di apertura al pubblico anche il giorno di Ferragosto, che nel 2020 ricade in un sabato.

Si sente inerme un gruppo di lavoratori che scrive: “La direzione in una circolare informa tutti gli operatori che l’anno prossimo saremo costretti a lavorare anche il 15 Agosto riducendo così le giornate di chiusure festive da 5 a 4. Non era mai accaduto di dover lavorare anche a Ferragosto. Questa notizia ha portato malcontento a gran parte degli operatori che lavorano qui”. Quindi l'appello: “Vorremmo sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo queste aperture straordinarie che contrariamente a quanto se ne dica non sono affatto lavorabili dai dipendenti su base volontaria, ma su cui pesano i timori sui rinnovi dei contratti. In un momento in cui si parla tanto di tutelare la famiglia e i lavoratori, veniamo a scoprire tra le righe, di una semplice circolare l’aggiunta di questa apertura in più”.



E conclude: “Saremmo stati più consapevoli e coinvolti se la direzione ci avesse chiamato per un confronto sul da farsi, magari avremmo anche accettato. Oggi l’umore dei lavoratori del centro commerciale è a pezzi. Speriamo che qualcosa possa cambiare, o tantomeno che ci coinvolgano di più in scelte che condizionano la nostra vita privata”.