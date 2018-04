Documenti e contratto di lavoro falsi per ottenere la disoccupazione: denunciati marito e moglie

False certificazioni e falsi contratti di lavoro per riuscire ad ottenere un sussidio di disoccupazione a cui non avevano diritto. Un servizio meticoloso di controllo dei carabinieri di Modigliana ha permesso di sventare una truffa ai danni dell'Inps purtroppo molto frequente. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, marito e moglie, marocchini di 48 e 46 anni, incensurati e da molti anni residenti in Italia, avevano fatto varie falsità documentali per ottenere la Naspi, il sussidio di disoccupazione che eroga l'Inps ma con la condizione che il beneficiario si trovi a vivere in Italia (anche perché all'estero non ci sarebbe la possibilità di verificare se nel frattempo il soggetto si è re-impiegato).

L'indagine dei carabinieri della stazione di Modigliana, comandata dal maresciallo Albonetti, è partita quando, con il controllo assiduo del territorio e il contatto diretto con i cittadini, arriva la “voce” che marito e moglie in verità avevano lasciato l'Italia in modo stabile, andando ad abitare in Inghilterra, tanto che lì erano stati iscritti i figli a scuola. Tuttavia la donna stava percependo un contributo di disoccupazione in quanto a giugno era stata licenziata dall'azienda di Modigliana in cui lavorava, in quanto non si presentava al lavoro. Anche il marito aveva fatto richiesta del contributo, ma l'Inps glielo aveva negato in quanto al riscontro dei documenti era emerso che le sue erano state dimissioni volontarie e non un'interruzione del rapporto di lavoro indipendente dalla sua volontà, sempre dalla stessa azienda. Tuttavia non si era dato per vinto: ad un suo connazionale di 30 anni, anche lui di Modigliana, avrebbe chiesto un contratto di lavoro come ambulante e il successivo licenziamento, così poi da rientrare nel diritto alla disoccupazione secondo la norma.

Tuttavia le osservazioni dei carabinieri erano già in atto e i militari hanno constatato che, nonostante il breve contratto, il 48enne non ha mai svolto un giorno effettivo di lavoro come dipendente dell'ambulante. La casa di residenza della coppia intanto era già occupata da altri loro connazionali. Al termine quindi delle indagini della compagnia carabinieri di Forlì, comandata ad interim dal tenente Francesco Grasso (pm Messina), sono state spiccate tre denunce (per la coppia e il falso datore di lavoro) per truffa aggravata ai danni dello Stato con la finalità di ottenere indebite erogazioni e falso ideologico in concorso. L'Inps ha già avviato la pratica per il recupero delle indennità già erogate alla donna (circa 3.000 euro), mentre l'anagrafe di Modigliana ha aperto l'iter per la cancellazione di marito e moglie in quanto irreperibili in quel comune.