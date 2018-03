Alla Pianta una Domenica delle Palme all'insegna della festa

Domenica per il quarto anno consecutivo si è rinnovato l'appuntamento col Torneo dell'Uovo Pasquale. Grazie a un bel pomeriggio di sole la manifestazione è riuscita nel migliore dei modi. Dopo un pomeriggio di partite come ormai caratteristica di questo torneo niente medaglie poco risalto alle classifiche e tanti bimbi contenti premiati con un bel uovo di Pasqua. È alla fine bella foto di gruppo con tutti i bimbi in festa.