Per San Silvestro i Testimoni di Geova forlivesi in assemblea

Domenica i Testimoni di Geova di Forlì e di altre città della Romagna si raduneranno presso la Sala Assemblee di Imola in via Pastore 1 per la seconda assemblea di circoscrizione del 2017 dal tema: “Non smettiamo di fare ciò che è eccellente”. Per l’occasione sono attesi circa 1800 presenti. Le Sacre Scritture incoraggiano a “operare ciò che è bene” verso tutti. Il programma darà ottimi suggerimenti per conseguire questo nobile obiettivo. Gesù, durante il suo ministero sulla terra, mise più volte in risalto l’importanza di compiere ‘opere eccellenti’. Alcuni argomenti trattati nel corso del programma saranno:

• Perché è difficile ‘fare ciò che è eccellente’?

• Usiamo saggiamente i social network

• Scegliamo divertimenti sani

• Lottiamo contro la tendenza all’invidia

• Investiamo in un futuro sicuro

Di particolare interesse sarà il discorso pubblico dal tema: “Non prendiamo in giro Dio” che sarà pronunciato alle ore 13:30. Anche a questa assemblea è prevista la cerimonia del battesimo dei nuovi Testimoni. L’immersione totale in acqua, quale appropriato simbolo della loro dichiarazione pubblica di appartenenza alla fratellanza mondiale dei Testimoni di Geova, sarà celebrata dalle ore 11:30. Il programma, scaricabile al seguente indirizzo web www.jw.org/it/pubblicazioni/libri/programma-assemblea-2018-co, inizierà alle 09:30 e terminerà alle 16:15. Tutti gli interessati, anche i non Testimoni di Geova, sono invitati e saranno i benvenuti. Come sempre, l’ingresso è libero e non si faranno collette