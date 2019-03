Domenica al Museo: ecco i siti gratis a Forlì

Come ogni prima domenica del mese anche quella del 3 marzo vedrà I’ingresso alla Pinacoteca Civica, alle Collezioni del Novecento e alla mostra temporanea" Arte e Gioia di Vivere. Ricordo di Enzo Bellini" gratuito. L'obiettivo di ampliare l'accessibilità e la conoscenza del patrimonio museale cittadino. Per la visita alla mostra “Ottocento. L'arte dell'Italia fra Hayez e Segantini” è richiesto il consueto biglietto d'ingresso. Palazzo Romagnoli e la Pinacoteca civica in San Domenico saranno aperti dalle 10 alle 18. Per informazioni è possibile contattare il numero telefonico 0543 712627 o visitare il portale www.cultura.comune.forli.fc.it. A Forlimpopoli sarà gratis l'ingresso al Museo Archeologico "Tobia Aldini".