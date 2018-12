Domenica Ruffilli compie cento anni, si tiene in forma con la cyclette due volte al giorno

Sabato ha festeggiato il sui centesimo compleanno Domenica Ruffilli , nata a Bertinoro alla conclusione della seconda guerra mondiale, il 22 dicembre 1918, e residente a Forlì. Da circa quattro anni le si è ridotta notevolmente la vista ma è sempre sorridente, dolce, altruista e sempre timorosa di disturbare troppo. Anche se vedova da 18 anni vive felicemente in casa con la figlia Laila e il genero Mauro, attorniata sempre dall’affetto dei nipoti e pronipoti Cristian, Francesca, Margherita, Lorenzo, Federico e Bianca, che le vogliono un gran bene. Per tenersi in forma per due volte al giorno si fa una bella pedalata con la cyclette! Il medico di famiglia Federico Bartolini la tiene sempre controllata. Nel giorno del compleanno il sindaco Davide Drei le ha portato i suoi auguri, a nome della città di Forlì.