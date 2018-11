Domino di sedi universitarie: Ingegneria Aerospaziale si allarga nella palazzina Enav Academy

Un domino di cambi di sedi per gli istituti di formazione di alto livello collegati al polo tecnologico aeronautico: ad annunciare la risistemazione delle sedi destinate agli studenti è stato il sindaco Davide Drei, nel corso del Consiglio Comunale di martedì pomeriggio. Il Consiglio ha approvato quasi all'unanimità (solo 4 gli astenuti, tutti gli altri consiglieri favorevoli) cla riassegnazione della concessione amministrativa all'Università di Bologna della palazzina Enav Academy tra via Fontanelle e via Montaspro, di fronte all'Itaer. L'edificio è per metà di proprietà del Comune e l'altra metà di Enav.

Nei prossimi mesi, ha spiegato il sindaco, Enav traslocherà la sua scuola di formazione in una nuova struttura adiacente a quella realizzata alcuni anni fa, lasciando il posto ai corsi di laurea di ingegneria aerospaziale dislocati nella palazzina di via Fontanelle, a pochi metri di distanza. In questo modo l'Università avrà a disposizione spazi più ampi per l'attività accademica e di ricerca, mentre l'attuale sede di via Fontanelle resterà ad uso dell'ateneo per le attività di alta formazione.

Il sindaco Davide Drei ha parlato di “completamento di un mosaico”. Continua il primo cittadino: “L'università potrà beneficiare della struttura alle stesse condizioni di cui cui ha beneficiato finora Enav Academy. Con questo ammodernamento della strutture c'è un disegno di rafforzamento del polo tecnologico-aeronautico, con il coinvolgimento anche della nuova società di gestione dell'aeroporto, mentre Enav conferma la propria presenza in città”.