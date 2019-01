Don Petrini a Salotto blu: "La Fede non è conquista intellettuale, ma patrimonio a disposizione di ciascuno di noi"

Don Mauro Petrini, parroco di Meldola e vicario episcopale per la economia, ha svolto recentemente una missione in Iran nei luoghi ove resiste la presenza della comunità cristiana dopo le stragi e le distruzioni perpetrate dai fanatici che si richiamano all' Isis. Ne ha parlato con Mario Russomanno a VideoRegione, nel corso della trasmissione "Salotto Blu" che andrà in onda martedì alle 23.15, sottolineando la distinzione tra cultura islamica e terrorismo sanguinario. Il sacerdote, che in gioventù operò a lungo in Germania tra le minoranze etniche, ha anche descritto le iniziative della Chiesa utili a rinnovare il messaggio evangelico di pace ed eguaglianza tra popoli e persone".