Don Nicolini parla di Vangelo e Società a S.Martino in Strada

Martedì, a San Martino in Strada, in occasione della festa del patrono San Martino di Tour e del 60° della fondazione del locale Circolo Acli, le parrocchie dell’Unità Pastorale di San Martino in Strada, San Lorenzo, Grisignano e Collina, guidate dal 2017 da don Massimo Masini, incontrano don Giovanni Nicolini, assistente spirituale delle Acli nazionali. Nato a Mantova nel 1940, laureato in filosofia all’Università Cattolica di Milano, il sacerdote ha compiuto gli studi teologici alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. A Bologna è stato ordinato diacono nel 1967 e presbitero nel 1972. Parroco di Sammartini di Crevalcore (Bologna) fino al 1999, è attualmente curato di Sant’Antonio da Padova alla Dozza di Bologna e cappellano del Policlinico Sant’Orsola. È stato assistente di zona dell’Agesci, assistente diocesano dell’Azione Cattolica e vicario episcopale della Carità dell’Arcidiocesi di Bologna.

Amante della “chiesa povera” ed entusiasta del pontificato di Papa Francesco, è stato direttore della Caritas diocesana, ma determinanti per il suo percorso spirituale sono stati soprattutto gli anni di Sammartini di Crevalcore, dove è stato parroco per oltre vent’anni e dove ha fondato la comunità delle Famiglie della Visitazione, oggi formata da una trentina di fratelli e sorelle, più altrettante coppie di sposi che si dividono tra la missione della Diocesi in Tanzania, Gerusalemme, Crevalcore e appunto la parrocchia della Dozza. La sua comunità monastica è legata alla Piccola Famiglia dell’Annunziata fondata a Monteveglio da don Giuseppe Dossetti. Preceduto dalla Messa delle 19.30 e dall’apericena organizzata dal Circolo Acli, l’incontro con don Giovanni Nicolini è in programma alle 20.45 nel teatro parrocchiale di San Martino in Strada, sul tema “Vangelo e Società”.