Don Petrini a Salotto blu: "La Chiesa non può avere connivenza col male"

Don Mauro Petrini, parroco di lunga esperienza impegnato nelle tematiche sociali, è stato ospite della trasmissione condotta da Mario Russomanno, in onda lunedì alle 23 e 15 su VideoRegione. Don Petrini ha affrontato i temi più attuali: dal fenomeno migratorio al dialogo interreligioso, dalla crisi delle vocazioni sacerdotali alla caduta del senso etico nella società italiana. Ha espresso opinioni chiare anche in merito ai comportamenti devianti di taluni sacerdoti: "La Chiesa, intesa come istituzione e come comunità di fedeli, deve per natura contrastare il male. Quando il male nasce al suo interno deve rispondere con fermezza, evitando che si possa pensare ad un clima di connivenza".