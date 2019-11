Donati al team Viva dieci manichini per la rianimazione cardiopolmonare

Sono una decina i "manichini Mini Anne" donati questa mattina dagli imprenditori Andrea Lambruschi, concessionario cicli Bianchi, e Danilo Farneti, di Effedi Salotti, al team Viva di Forlì , per il proseguimento della Campagna Viva per la rianimazione cardiopolmonare a Forlì. La task force forlivese di "Viva" è composta da medici e infermieri di Irc, Rianimazione, Pronto Soccorso, Medicina d’Urgenza, 118 e Cardiologia dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì, coordinati da Sandra Nocciolini e Debora Bombardi ed anche quest'anno ha raccolto l’invito dell’Unione Europea e di European Resuscitation Council a promuovere, sviluppare e realizzare la Campagna di Sensibilizzazione per la Rianimazione Cardiopolmonare con iniziative di formazione e sensibilizzazione rivolti, come sempre, alle scuole e alla popolazione del comprensorio di Forlì.

"Oggi - ricorda Nocciolini - più di due pazienti su dieci, colpiti da arresto cardiaco, giungono vivi in ospedale a Forli grazie alla "catena della sopravvivenza" e, di questi, circa la metà ne escono senza gravi menomazioni. La donazione fatta oggi da questi imprenditori è pertanto particolarmente importante per i volontari del team Viva che, a partire dal 19 novembre, si recheranno nelle scuole per i corsi di sensibilizzazione sulla rianimazione cardiopolmonare.Il manichino MiniAnne è un piccolo manichino realizzato per un veloce apprendimento".