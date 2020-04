Donati pc portatili ai giovani della comunità "Podere Serra": "Un gesto di grande valore"

Il Comitato di Quartiere e l'associazione anziani "Diversamente Giovani" di Carpena hanno donato un monitor e quattro computer portatili-notebook (per un valore di oltre 1500 euro) alla comunità "Podere Serra" gestita dalla Cooperativa Butterfly, che accoglie ragazzi con situazioni familiari e storie di vita complesse. "Un gesto utilissimo e di grande valore", evidenziano nel ringraziare della donazione l'assessore al welfare, Rosaria Tassinari, e al decentramento, Andrea Cintorino.

"La chiusura delle scuole, dettata dall'emergenza epidemiologica, ha fatto emergere nuove necessità, soprattutto per i più piccoli - rimarcano -. Chi ha a che fare con bambini e ragazzi sa quanto sia divenuto necessario disporre di strumenti tecnologici per seguire le lezioni, preparare elaborati o video ma anche sentirsi connessi con i compagni, gli insegnanti e gli amici per non sentirsi isolati. Se poi i ragazzi vivono in una "Comunità di accoglienza" la situazione è molto complicata, quasi impossibile da gestire".

Per Tassinari e Cintorino quello del Comitato di Quartiere e l'associazione anziani "Diversamente Giovani" di Carpena è "un gesto utilissimo e di grande valore" perchè "sostiene i ragazzi nel presente e investe anche sul loro futuro, in quanto la scuola e le relazioni sono importanti per crescere bene. Anche la solidarietà può essere positivamente contagiosa: chi sperimenta comprensione, ascolto, generosità saprà esserlo con altri".