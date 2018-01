Donato all’associazione "Rete magica" un mezzo per il trasporto di anziani e disabili

Si è svolta giovedì mattina, alla presenza tra gli altri del sindaco Davide Drei, dell'assessore Raoul Mosconi e del deputato Marco Di Maio, la consegna all’associazione “Rete magica” un mezzo per il trasporto di anziani e disabili, donato da Anap Confartgianato. Si tratta, afferma Di Maio, di "un intervento che rafforza la presenza del volontariato sociale e supporto delle persone e rappresenta un aiuto concreto per chi ha più bisogno. Per la prima volta, nel prossimo triennio a partire dal 2018 saranno messi a disposizione 20 milioni di euro l’anno per assistere i cosiddetti “caregiver”, cioè i familiari che si prendono cura di anziani non autosufficienti all’interno del proprio nucleo familiare. Una misura di cui abbiamo parlato in più occasione con i soci di Confartigianato e non solo".