Una Festa della Mamma più dolce, il grande gesto di solidarietà: "Regaliamo 1500 colombe"

Millecinquecento colombe pasquali pronte per essere donate nel weekend dedicato alle mamme. Un piccolo, grande gesto concreto, di solidarietà e di affetto, che vuole essere un segnale di speranza per tutti. E' quello che è stato organizzato da "I Fiori in Forlì", attività di vendita di fiori e piante, con manutenzione del verde in Via Correcchio 4/B, ed a Carpinello in Via Fiumicello, con la collaborazione dell'azienda "Aluxall" specializzata nell’allestimento dei furgoni con sede a Forlì e Bologna, e dei supermercati "Conad Appennino" e "Conad Ravaldino".

Le colombe saranno distribuite da venerdì 8 a domenica 10 maggio nei due punti vendita. "Abbiamo attraversato una Pasqua sottotono, costretti a stare chiusi in casa, anche lontano dai nostri affetti più cari - esordisce Alex Forcellini Mazzoni, tra i protagonisti dell'iniziativa insieme a suo padre Lidio e a suo fratello Riccardo -. Abbiamo pensato quindi di rendere ancora più dolce la Festa della Mamma con un gesto di cuore e senza scopo di lucro. Grazie alla nostra amicizia con "Conad Appennino" e "Conad Ravaldino"e dell'azienda Aluxall, insieme siamo riusciti a mettere in piedi questa iniziativa, unendo le forze con la speranza che questo sia di stimolo per tutti. Insieme si può. Quindi chi volesse passare dal punto vendita di via Correcchio nella zona industriale, e a Carpinello in Via Fiumicello anche per un semplice saluto può ritirare la colomba".

Le colombe, spiega Forcellini Mazzoni, "verranno distribuite davanti alle attività evitando assembramenti e nel pieno rispetto delle distanze di sicurezza, senza obbligo di fare acquisti all’interno dei negozi. Sarà un semplicissimo modo per farsi un saluto dopo tanto tempo di lontananza". E' decisamente alto il numero di colombe in regalo: "La nostra speranza è di esaurirle tutte. Per questo l'invito è a venirci a trovare. E nel caso ne dovessero rimanere nei giorni successivi, provvederemo a consegnate noi personalmente a Caritas, case di riposo e ospedale".