La Mensa per i Poveri chiede aiuto. Il Comune risponde presente: donati 5mila euro

L’Associazione San Francesco Mensa dei Poveri aveva avanzato una richiesta d'aiuto. Il Comune di Forlì ha risposto presente, donando 5mila euro. "La nostra risposta, alla luce della straordinaria vocazione alla solidarietà che caratterizza questo ente, non poteva che essere positiva - affermano il sindaco Gian Luca Zattini e l'assessore al Welfare, Rosaria Tassinari -. L’Associazione offre infatti tutti i giorni pasti caldi a circa 90 persone, molte delle quali sono forlivesi senza fissa dimora, e promuove azioni di contrasto alla povertà e alla marginalità estrema. Le attività della Mensa rientrano nel piano freddo promosso dal Comune di Forlì e riguardano l’inclusione sociale delle fasce più deboli della nostra popolazione, la prima accoglienza e il contrasto alla marginalità sociale".

"I 5mila euro che questa Amministrazione ha concesso come contributo straordinario all’Associazione San Francesco Mensa dei Poveri verranno utilizzati per l'acquisto indispensabile di attrezzature utili alla loro cucina, oltre a generi alimentari da destinare agli ospiti che giornalmente affollano la mensa. È un gesto di cui andiamo orgogliosi e che ci riempie di gioia - conclude Tassinari -. Grazie all’utilizzo di queste risorse l’Associazione potrà intensificare la propria azione di sostegno alle persone e ai nuclei familiari in condizioni di indigenza o di vulnerabilità economica. La carità è una virtù che ci eleva umanamente. Diamoci agli altri per essere più liberi e più ricchi".