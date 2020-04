Meldola, il grande cuore dell'associazione "Nonno Banter": donati mille euro in "buoni spesa"

Un enorme gesto di generosità verso Meldola arriva da parte dell'Associazione “Nonno Banter 57 Aps – Giochi di Strada”, che ha donato al Comune mille euro in “Buoni spesa” da devolvere alle famiglie in difficoltà. "Nonno Banter 57" è un’associazione costituita da un gruppo di volontari meldolesi con la convinzione che il gioco e la pratica manuale siano strumenti imprescindibili per una crescita sana ed equilibrata dei ragazzi e che da sempre si impegna a devolvere il ricavato delle proprie attività per progetti locali.

"Grazie a questo grande atto di solidarietà sarà possibile aiutare tante famiglie che sono state colpite dalla crisi originata da questa situazione", evidenzia l'amministrazione comunale. I “Buoni spesa” sono stati consegnati mercoledì in Comune da parte del presidente dell’Associazione Walter Turci, meglio conosciuto come “Nonno Banter”, e della vicepresidente Sara Venusia alla presenza del sindaco Roberto Cavallucci, del vicesindaco Jennifer Ruffilli e dell’assessore Filippo Santolini.

"A tutti i volontari dell’associazione “Nonno Banter 57”, che speriamo tornino presto a far giocare i bambini, un sincero ed immenso “Grazie” a nome di tutta l’Amministrazione Comunale e della Città di Meldola", conclude l'amministrazione.