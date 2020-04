Un dolce dono a chi combatte il coronavirus: Flamigni regala ottocento colombe all'ospedale di Forlì

Dolce regalo agli operatori dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano. La storica pasticceria Flamigni di Forlì ha donato venerdì ben ottocento delle sue rinomate colombe pasquali a tutti gli operatori sanitari forlivesi impegnati nella lotta al coronavirus. "Per noi si tratta di un dono graditissimo - spiega la dottoressa Elena Vetri, della direzione sanitaria del presidio ospedaliero di Forlì -. Tutte le colombe verranno distribuite agli operatori impegnati in prima linea contro il Coronavirus. Ringraziamo anche il Comune di Forlì per avere fatto da tramite a questa donazione".

I capostipiti, i fratelli Armando, Lieto e Aurelio Flamigni, aprirono la loro pasticceria in piazza Saffi, a Forlì, nel lontano 1930. Dopo appena qualche anno i loro negozi si erano moltiplicati, diventando tappa obbligata per tutti i viaggiatori che dal Nord si recavano in vacanza sulla Riviera adriatica.