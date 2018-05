Poltroncine colorate e una culletta termica: generosa donazione dell'Associazione Corri Forrest alla Pediatria

Sabato si è concretizzata l’iniziativa benefica dell’associazione sportiva Corri Forrest, organizzata ad ottobre. Si è trattato della seconda edizione dell’evento podistico "Fuga Forrest Running", con partenza da Terra del Sole. Era stato deciso che quanto raccolto in quella giornata di sport e solidarietà sarebbe stato impiegato per donare alcune attrezzature al reparto di Pediatria dell’ospedale Morgagni-Pierantoni e così, puntualmente, è stato.

Il presidente e alcuni rappresentanti dell’Associazione, con l’entusiasmo che sempre li accompagna, hanno consegnato in Pediatria dodici poltroncine colorate per arredare la sala d’aspetto dell’ambulatorio-day hospital del reparto e una culletta termica nella quale saranno curati confortevolmente i neonati che hanno bisogno di un trattamento di fototerapia.

I beni, per un valore complessivo di circa 9mila euro, andranno a valorizzare il comfort e l’accoglienza all’interno dell’ambiente ospedaliero dedicato ai bambini ricoverati. Il dottor Enrico Valletta, la coordinatrice Tiziana Mambelli e Elisabetta Montesi, hanno accolto gli atleti della Corri Forrest, "grati per la vicinanza e l’impegno costante dell'associazione e per la generosità di quanti hanno contribuito, con la loro partecipazione alla corsa, alla realizzazione del progetto di umanizzazione delle cure".