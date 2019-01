Il Comitato di Quartiere di San Martino in Villafranca dona un defibrillatore alla comunità

Domenica il Comitato di Quartiere di San Martino in Villafranca, in collaborazione con l’Associazione Culturale San Marten, ha consegnato ufficialmente un defibrillatore alla comunità. Lo strumento sarà utilizzato in caso di urgenze per i cittadini della zona e in occasione delle diverse iniziative pubbliche che vengono programmate durante l’anno e che abitualmente hanno un buon riscontro di pubblico non solo del posto.

Il dispositivo è stato acquistato con parte dei proventi della scorsa edizione della manifestazione “Pesche in Festa” ed installato presso la Parrocchia di San Martino in Via Lughese 135. Per l’occasione si sono resi disponibili una decina di volontari che hanno frequentato il corso BLS (Basic Life Support) per operatori non sanitari per l’utilizzo defibrillatore Dae. L’obiettivo del corso è stato quello di insegnare come sia possibile aumentare significativamente le probabilità di sopravvivenza di coloro che vanno in arresto cardiaco, attraverso la divulgazione della cultura del soccorso e l’insegnamento di manovre che possono fare la differenza tra una morte certa e una speranza di vita.

Presenti alla cerimonia il sindaco Davide Drei, l’assessore Raul Mosconi, Don Stefano Vasumini, la coordinatrice di Quartiere Patrizia Carpi ed i volontari che hanno frequentato il corso.