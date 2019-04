Gli Alpini donano un defibrillatore pediatrico alla scuola "Livio Tempesta"

La palestra, gremita da tanti bambini composti e sempre collaborativi ed attenti, è stata il teatro per la consegna, nel pomeriggio di mercoledì, da parte degli Alpini del Gruppo di Forlì di un defibrillatore pediatrico. Un dono che gli alpini forlivesi da tempo avevano in progetto e che finalmente hanno realizzato. La Scuola Primaria "Livio Tempesta", anche per trascorsi attivi di collaborazione, è stata la prescelta ed oggi alla presenza della dirigente scolastica Paola Bandini, dell'assessore Sara Samorì, del parroco Don Davide Brighi e degli insegnanti è stata effettuata la donazione da parte del Capogruppo di Forlì Mario Bonfiglio unitamente ad una nutrita rappresentanza di Alpini del Gruppo. Un coro, formato da tutti i bimbi presenti, molto suggestivo anche nella coreografia, ha poi ringraziato tutti gli Alpini per il dono ricevuto mentre un improvvisato coro di Penne nere, a titolo di ringraziamento, ha concluso il pomeriggio.