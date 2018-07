Morì di tumore, grande gesto di solidarietà per l'Irst in ricordo della giovane Ester

Nel ricordo di Ester Marino, medici e ricercatori dell’Istituto Tumori della Romagna Irst Irccs potranno arricchire il proprio bagaglio di conoscenze e relazioni. Grazie, infatti, alla scelta della famiglia Marino di donare all’Istituto Tumori della Romagna Irst Irccs una significativa somma, nei prossimi sei anni – ma l’intenzione è di prodigarsi per prolungare il periodo – un giovane professionista dell’Irst potrà prender parte all’annuale congresso dell’Associazione di Oncologia Clinica Americana (Asco). Una grande opportunità di crescita e confronto in quello che è indubbiamente l’appuntamento più importante per l’oncologia a livello globale: sono oltre 30mila gli specialisti provenienti da tutto il Mondo che si confrontano su terapie, prospettive e progetti.

La donazione assume ancor più valore trattandosi di quanto contenuto in un conto corrente appartenuto a Ester Marino, giovane paziente cosentina affetta da tumore al seno deceduta a fine 2017, legata da un profondo rapporto di umana amicizia e fiducia con il professor Dino Amadori, direttore scientifico Irst Irccs emerito. “Ester è stata una paziente che abbiamo curato amorevolmente per tanti anni – ricorda il professor Amadori - a lei mi legava un rapporto speciale. Siamo davvero grati che la famiglia abbia voluto perpetuarne il ricordo permettendo, per i prossimi anni, la partecipazione di uno dei nostri ricercatori al più grande convegno internazionale sui tumori”.