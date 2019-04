Il gesto di cuore di Fulvio: prima di morire un ultimo atto di generosità per l'Irst

Un gesto di grande amore e solidarietà che supera i muri del tempo. Nelle sue disposizioni testamentarie il cesenate Fulvio Ceccaroni ha infatti scelto di elargire cospicue donazioni a favore delle realtà romagnole più direttamente impegnate in campo sanitario e sociale. Per questo anche l'Irst ha potuto beneficiare di ben 80mila euro, investiti per l’acquisto di una serie di strumentazioni per il Centro clinico-sperimentale di Oncologia Dermatologica (Cod) Irst Irccs, unità tra le più qualificate a livello nazionale per il trattamento delle patologie oncologiche della pelle.

La consegna formale del sostegno è stata compiuta da Renato Montalti, esecutore delle volontà del signor Ceccaroni, al direttore generale, Giorgio Martelli, al professor Ignazio Stanganelli (direttore Cod), alla dottoressa Serena Magi e Sabrina Prati (coordinatrice infermieristica DH-DSA Meldola - Forlì - Ambulatori Irst). La Skin Cancer Unit è nata grazie all'impegno dell’Istituto Oncologico Romagnolo (IOR) che dal 1992 ad oggi si è impegnato nel “Progetto Melanoma” per lo sviluppo di nuove tecnologie non invasive nella diagnosi dei tumori cutanei. In particolare, nella diagnosi precoce del melanoma prima presso l’Ambulatorio di Dermatologia Oncologica dell’Ospedale Civile di Ravenna e dal 2008 nel supporto alla creazione del Centro Irst.